В Киеве на Большой Окружной дороге повреждение водопровода – где дежурят автоцистерны

Поврежденный водовод оказался большого диаметра / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Большой Кольцевой дороге коммунальщики ликвидируют повреждения водопроводной сети. На многих жилых массивах снизили давление в водопроводе. Однако питьевую воду можно набрать в специальных автоцистернах.
Об этом сообщает ЧАО "АК "Киевводоканал".
"Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, ликвидация повреждения на водоводе большого диаметра Д=1400мм на Большой Кольцевой дороге", – говорится в сообщении.
В связи с этим снижено давление во внешних водопроводных сетях на жилых массивах:
- Никольская Борщаговка,
- Южная Борщаговка,
- Теремки-1,
- Теремки-2,
- Феофания,
- Голосеев,
- Батыева Гора,
- Железнодорожный массив,
- Александровская Слободка,
- Соломенка,
- Первомайск,
- Чоколовка,
- Отрадный.
Где набрать воды
Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:
- ул. Зодчих, 60, 60-А;
- ул. Якуба Коласа, 14;
- бульв. Кольцова, 17;
- ул. Игната Юры, 1/11;
- ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
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