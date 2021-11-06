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В Киеве на Большой Окружной дороге повреждение водопровода – где дежурят автоцистерны

Ольга Кравченко
6 ноября, 18:22
Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме

Поврежденный водовод оказался большого диаметра / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Большой Кольцевой дороге коммунальщики ликвидируют повреждения водопроводной сети. На многих жилых массивах снизили давление в водопроводе. Однако питьевую воду можно набрать в специальных автоцистернах.

Об этом сообщает ЧАО "АК "Киевводоканал".

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"Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, ликвидация повреждения на водоводе большого диаметра Д=1400мм на Большой Кольцевой дороге", – говорится в сообщении.

В связи с этим снижено давление во внешних водопроводных сетях на жилых массивах:

  • Никольская Борщаговка,
  • Южная Борщаговка,
  • Теремки-1,
  • Теремки-2,
  • Феофания,
  • Голосеев,
  • Батыева Гора,
  • Железнодорожный массив,
  • Александровская Слободка,
  • Соломенка,
  • Первомайск,
  • Чоколовка,
  • Отрадный.

Где набрать воды

Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:

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  • ул. Зодчих, 60, 60-А;
  • ул. Якуба Коласа, 14;
  • бульв. Кольцова, 17;
  • ул. Игната Юры, 1/11;
  • ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

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