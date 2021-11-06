У Києві на Великій Окружній дорозі пошкодження водопроводу – де чергують автоцистерни

Пошкоджений водовід виявився великого діаметру / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Великій Кільцевій дорозі комунальники ліквідують пошкодження водопровідної мережі. На багатьох житлових масивах зменшили тиск у водопроводі. Однак питну воду можна набрати у спеціальних автоцистернах.

Про це повідомляє ПрАТ "АК "Київводоканал".

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"Аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі, ліквідація пошкодження на водоводі великого діаметру Д=1400мм на Великій Кільцевій дорозі", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим знижено тиск у зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:

Микільська Борщагівка,

Південна Борщагівка,

Теремки-1,

Теремки-2,

Феофанія,

Голосіїв,

Батиєва Гора,

Залізничний масив,

Олександрівська Слобідка,

Солом'янка,

Первомайськ,

Чоколівка,

Отрадний.

Де набрати води

Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:

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вул. Зодчих, 60, 60-А;

вул. Якуба Коласа, 14;

бул. Кольцова, 17;

вул. Гната Юри, 1/11;

вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

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