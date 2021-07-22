В центре Киева горит паб – фото и видео

В заведении на кухне было короткое замыкание – что еще известно об инциденте?

Пожар в "Портер пабе". Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В центре Киева, недалеко от станции метро "Крещатик", вспыхнул пожар в заведении "Портер паб". На месте работают спасатели.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

В заведении на кухне было короткое замыкание, электропроводка загорелась.

Пожар в "Портер пабе". Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Прибывшие на место спасатели ГСЧС уже локализовали пожар.

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Пожар в "Портер пабе". Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

На месте также находятся медики скорой помощи и группа полицейских.

Пожар в "Портер пабе". Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Пожар в "Портер пабе". Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на складе. В небе был виден большой столб дыма. На месте работали спасатели.

Кроме того, в Киеве на бульваре Кольцова горело здание супермаркета.