У центрі Києва горить паб – фото і відео

У центрі Києва, неподалік від станції метро "Хрещатик", спалахнула пожежа в закладі "Портер паб". На місці працюють рятувальники.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
У закладі на кухні було коротке замикання, електропроводка загорілася.
Рятувальники ДСНС, що приїхали на виклик, уже локалізували пожежу.
Також там перебувають медики швидкої допомоги і група поліцейських.
За попередньою інформацією, жертв і потерпілих немає.
Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на складі. У небі було видно великий стовп диму. На місці працювали рятувальники.
Крім того, у Києві на бульварі Кольцова горіла будівля супермаркету.
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