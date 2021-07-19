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В Киеве масштабный пожар на складе: столб дыма видно за несколько километров (фото)

19 июля 2021 9:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пожар уже локализовали, спасатели пытаются ликвидировать возгорание – загорелось помещение площадью 1200 кв. м

В столице горит большой склад. Коллаж "Сегодня"

В столице горит большой склад. Коллаж "Сегодня"

В Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на складе. В небе видно большой столб дыма. На месте работают спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Огонь повредил кровлю. Фото: ГСЧС

Возгорание началось в 7:38 на Пироговском пути, 154. Это территория транспортной компании, пожар случился в одноэтажном складском здании, общая площадь – 1200 квадратных метров.

На месте находятся пожарные. Фото: ГСЧС

В 8:45 возгорание локализовали. Огонь частично разрушил кровлю и фасадную стену здания, есть угроза дальнейшего разрушения кровли. Местные жители пишут, что дым видно за несколько километров от места инцидента.

В небе стоит столб дыма. Фото: ГЧСЧ

Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара. На месте работают 45 спасателей на 11 пожарных авто.

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Спасатели почти два часа пытаются ликвидировать возгорание. Фото: ГСЧС
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Напомним, ранее в Киеве на бульваре Кольцова горело здание одного из супермаркетов.

Кроме того, на Одесской трассе (Киевская область) произошел пожар. Сгорел легковой автомобиль.

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