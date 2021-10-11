В Киеве на неделю перекроют улицу: где не проехать (карта)

В Киеве ограничат движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
С 11 по 17 октября в Киеве перекроют движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Где и когда перекроют движение?
С 21:00 11 октября до 00:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).
В чем причина?
Перекрытие движения связано с проведением мероприятий на Михайловской площади и Владимирском проезде. Там будет статический показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.
К слову, полиция просит водителей отнестись с понимаем к временным ограничениям.
Мероприятия на День защитника в Киеве
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Киевляне требуют запретить ремонт дорог
В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00. В частности, во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.
Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.
Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.