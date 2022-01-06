В Киеве на Рождество могут закрыть станции метро – список

В метро Киева могут быть ограничения на входе. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 7 января, в Киеве возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Где может быть закрытие метро?

В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

"Золотые ворота"

"Контрактовая площадь"

"Почтовая площадь"

"Крещатик"

"Майдан Независимости"

В Киеве могут закрыть несколько станций метро. Фото: пресс-служба КГГА

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В Киеве изменят движение троллейбусов

В Киеве в ночь на 8 января будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н. Это произойдет из-за ремонта контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

"Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по проспекту Правды – ул. И. Выговского", – говорится в сообщении.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

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