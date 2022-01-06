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В Киеве на Рождество могут закрыть станции метро – список

София Ковнир
6 января, 14:29
В КГГА предупредили о возможных ограничениях

В метро Киева могут быть ограничения на входе. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 7 января, в Киеве возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Где может быть закрытие метро?

В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

  • "Золотые ворота"
  • "Контрактовая площадь"
  • "Почтовая площадь"
  • "Крещатик"
  • "Майдан Независимости"

В Киеве могут закрыть несколько станций метро. Фото: пресс-служба КГГА

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В Киеве изменят движение троллейбусов

В Киеве в ночь на 8 января будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н. Это произойдет из-за ремонта контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

"Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по проспекту Правды – ул. И. Выговского", – говорится в сообщении.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

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  • "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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