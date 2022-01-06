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У Києві на Різдво можуть закрити станції метро – список

Софія Ковнір
6 січня, 14:29
У КМДА попередили про можливі обмеження

У метро Києва може бути обмеження на вході. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 7 січня, у Києві можливе обмеження на вхід для пасажирів п'яти станцій метрополітену.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Де може бути закриття метро?

Залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

  • "Золоті ворота"
  • "Контрактова площа"
  • "Поштова площа"
  • "Хрещатик"
  • "Майдан Незалежності"

У Києві можуть закрити кілька станцій метро Фото: пресслужба КМДА

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У Києві змінять рух тролейбусів

У Києві в ніч на 8 січня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н. Це станеться через ремонт контактної мережі. Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

"Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по проспекту Правди – вул. І. Виговського", – йдеться у повідомленні.

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

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  • "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.

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