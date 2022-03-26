В Киеве начнут выключать отопление – дата

Социальные объекты - особенно больницы, отключать только по заявкам руководителей учреждений. Коллаж "Сегодня"
Отопление в Киеве начнут отключать с 28 марта.
Соответствующее распоряжение уже подписал глава Киевской ДВА Николай Жирнов, передает пресс-служба КГГА.
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"Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях проводить по письменным заявкам их руководителей", – говорится в сообщении.
Какая ситуация в Киеве
"Украинские военные отогнали из Киева оккупантов более чем на 70 километров, а в отдельных районах – на 35 километров. Это не дает нам права любым способом уменьшить возможности обороны Киева", – сказал Мотузяник.
По его словам, Киев укрепляется. Столицу хорошо обороняют подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны Украины.
"Поэтому мы готовы к любому развитию оперативной обстановки. Для захвата столицы требуется большое количество личного состава и техники, что Россия обеспечить не может", – заявил спикер.
Напомним, Виталий Кличко заявил, что в воскресенье, 27 марта, в Киеве и Киевской области не будут вводить жесткий комендантский час на весь день.