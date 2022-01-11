В Киеве не будут ходить городские электрички: список рейсов

Пока неизвестно, когда возобновят курсирование рейсов. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в ближайшие дни отменят несколько рейсов городской электрички. Изменения в работе общественного транспорта состоятся 12 и 13 января.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
12 января
Будут отменены следующие рейсы:
- Утро: №7307,7308,7315,7316
- Вечер: №7416,7423,7424,7431
13 января
Будут отменены следующие рейсы:
- Утро: №7307,7308,7315,7316
- Вечер: №7416,7423,7424,7431
Изменения в работе городских электричек произойдут по техническим причинам.
11 января
Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
- 11.01.22 (вечер) №7416, 7423, 7424, 7431 по техническим причинам.
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