В Киеве не будут ходить городские электрички: список рейсов

Пока неизвестно, когда возобновят курсирование рейсов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ближайшие дни отменят несколько рейсов городской электрички. Изменения в работе общественного транспорта состоятся 12 и 13 января.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

Реклама

12 января

Будут отменены следующие рейсы:

Утро: №7307,7308,7315,7316

Вечер: №7416,7423,7424,7431

13 января

Будут отменены следующие рейсы:

Утро: №7307,7308,7315,7316

Вечер: №7416,7423,7424,7431

Изменения в работе городских электричек произойдут по техническим причинам.

Реклама

11 января

Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

11.01.22 (вечер) №7416, 7423, 7424, 7431 по техническим причинам.

Раньше мы писали: