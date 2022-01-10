В Киеве отменят электричики, а троллейбусы пустят по новым маршрутам – список изменений

В Киеве отменяют несколько рейсов городской электрички, а также изменяют маршруты троллейбусов. Изменения в движении транспорта внесут 10 и 11 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.
Отмена рейсов электрички
10 и 11 января отменят следующие рейсы:
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- 10.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431
- 11.01.22(утро) №7307,7308,7315,7316
- 11.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431 по техническим причинам.
Изменения маршрутов троллейбусов
Троллейбусы № 92Н
Изменения произойдут в ночь на 11 января из-за ремонта контактной сети сеть троллейбуса по проспекту Правды – улице И. Выговского.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
- "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – к улице И. Выговского по действующей трассе дальше улицы Северо-Сырецкая до улицы Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Троллейбусы № 93Н
Изменения произойдут в ночь на 11 января из-за ремонта контактной сети по улице Чернобыльской – улице Ирпенской.
С 00:30 до 05:30 будет изменено движение троллейбусов. Движение будет организовано:
- Станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Льва Толстого – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы (проспект Академика Палладина).
Раньше мы писали:
- Утром в Киеве образовались многочисленные пробки после снегопада, на обочинах можно было заметить сугробы в человеческий рост.
- 9 января на Житомирской трассе образовалась многокилометровая пробка. Харьковская трасса тоже была переполнена автомобилями.