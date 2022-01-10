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В Киеве отменят электричики, а троллейбусы пустят по новым маршрутам – список изменений

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 января, 14:30
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Коррективы в работу общественного транспорта будут внесены 10 и 11 января
Транспорт будет курсировать с изменениями.
Транспорт будет курсировать с изменениями. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве отменяют несколько рейсов городской электрички, а также изменяют маршруты троллейбусов. Изменения в движении транспорта внесут 10 и 11 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.

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Отмена рейсов электрички

10 и 11 января отменят следующие рейсы:

  • 10.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431
  • 11.01.22(утро) №7307,7308,7315,7316
  • 11.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431 по техническим причинам.

Изменения маршрутов троллейбусов

Троллейбусы № 92Н

Изменения произойдут в ночь на 11 января из-за ремонта контактной сети сеть троллейбуса по проспекту Правды – улице И. Выговского.

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С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

  • "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – к улице И. Выговского по действующей трассе дальше улицы Северо-Сырецкая до улицы Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Троллейбусы № 93Н

Изменения произойдут в ночь на 11 января из-за ремонта контактной сети по улице Чернобыльской – улице Ирпенской.

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С 00:30 до 05:30 будет изменено движение троллейбусов. Движение будет организовано:

  • Станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Льва Толстого – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы (проспект Академика Палладина).

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