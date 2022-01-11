В Киеве внесли изменения в работу общественного транспорта – список новых маршрутов

В Киеве с утра 11 января произошел сбой в работе общественного транспорта. Автобусы пустили по новому маршруту, а рейсы некоторых электричек отменили.
Об этом предупредили в Киевпасстрансе.
Автобусы №46
Изменено движение автобусов №46 по ул. Микитенко по причине проведения ярмарки.
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- Движение автобусов организовано по ул. Вильде.
Электрички
11 января 2022 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
- 11.01.22(утро) №7307,7308,7315,7316
- 11.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431 по техническим причинам.
Изменения маршрутов троллейбусов
Троллейбусы № 92Н
Изменения произойдут в ночь на 11 января из-за ремонта контактной сети сеть троллейбуса по проспекту Правды – улице И. Выговского.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
- "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – к улице И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до улицы Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Троллейбусы № 93Н
Изменения произойдут в ночь на 11 января из-за ремонта контактной сети по улице Чернобыльской – улице Ирпенской.
С 00:30 до 05:30 будет изменено движение троллейбусов. Движение будет организовано по маршруту:
- Станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Льва Толстого – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы (до проспект Академика Палладина).
Раньше мы писали:
- Утром 11 января в Харькове произошла авария в метро заблокировала движение поездов. Закрыты четыре станции.
- Вчера, 10 января, в Киеве образовались многочисленные пробки после снегопада, на обочинах можно было заметить сугробы в человеческий рост.