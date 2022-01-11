В Києві не ходитимуть міські електрички: список рейсів

Поки невідомо, коли саме відновлять курсування рейсів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві найближчими днями скасують кілька рейсів міської електрички. Зміни в роботі громадського транспорту відбудуться 12 та 13 січня.

Про це повідомили у Київпастрансі.

Реклама

12 січня

Будуть скасовані наступні рейси:

Ранок: №7307,7308,7315,7316

Вечір: №7416,7423,7424,7431

13 січня

Будуть скасовані такі рейси:

Ранок: №7307,7308,7315,7316

Вечір: №7416,7423,7424,7431

Зміни в роботі міських електричок відбудуться по технічним причинам.

Реклама

11 січня

Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

11.01.22 (вечір) №7416, 7423, 7424, 7431 з технічних причин.

Раніше ми писали: