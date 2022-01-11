В Києві не ходитимуть міські електрички: список рейсів

Поки невідомо, коли саме відновлять курсування рейсів. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві найближчими днями скасують кілька рейсів міської електрички. Зміни в роботі громадського транспорту відбудуться 12 та 13 січня.
Про це повідомили у Київпастрансі.
12 січня
Будуть скасовані наступні рейси:
- Ранок: №7307,7308,7315,7316
- Вечір: №7416,7423,7424,7431
13 січня
Будуть скасовані такі рейси:
- Ранок: №7307,7308,7315,7316
- Вечір: №7416,7423,7424,7431
Зміни в роботі міських електричок відбудуться по технічним причинам.
11 січня
Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
- 11.01.22 (вечір) №7416, 7423, 7424, 7431 з технічних причин.
Раніше ми писали:
- В Києві 11 січня стався масштабний збій у роботі громадського транспорту.
- Вранці 11 січня у Харкові сталася аварія у метро, яка заблокувала рух потягів. Закрито чотири станції.