В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда из дома лучше не выходить

Киев атакует плохая погода 29 января. Фото: коллаж "Сегодня"
В субботу, 29 января, в Киеве синоптики прогнозируют шквальный ветер. Чтобы обезопасить свое здоровье, нужно соблюдать несколько правил.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшее время ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, а также первый уровень опасности – желтый.
Спасатели рекомендуют подальше держаться от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорванных конструкций зданий.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.
Погода в Украине 29 января
Погода в Украине в субботу, 29 января, будет пасмурной и снежной. Осадки ожидаются в некоторых областях. Порывы ветра в этот день будут достигать 7-12 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +1 градуса. На востоке прогнозируется от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
В северных регионах ожидается колебание температуры в пределах -1 градуса до +2. На юге – 1-5 градусов тепла.
В Киеве ожидается мокрый снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе будет идти дождь — 3-5 градусов тепла.