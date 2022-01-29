В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда из дома лучше не выходить

Киев атакует плохая погода 29 января. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 29 января, в Киеве синоптики прогнозируют шквальный ветер. Чтобы обезопасить свое здоровье, нужно соблюдать несколько правил.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшее время ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, а также первый уровень опасности – желтый.

Спасатели рекомендуют подальше держаться от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорванных конструкций зданий.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

Погода в Украине 29 января

Погода в Украине в субботу, 29 января, будет пасмурной и снежной. Осадки ожидаются в некоторых областях. Порывы ветра в этот день будут достигать 7-12 м/с.

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На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +1 градуса. На востоке прогнозируется от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В северных регионах ожидается колебание температуры в пределах -1 градуса до +2. На юге – 1-5 градусов тепла.

В Киеве ожидается мокрый снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе будет идти дождь — 3-5 градусов тепла.

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