У Києві оголосили штормове попередження: коли з дому краще не виходити

Київ атакує погана погода 29 січня. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 29 січня, у Києві синоптики прогнозують шквальний вітер. Щоб убезпечити своє здоров'я, потрібно дотримуватися кількох правил.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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За даними Укргідрометцентру, у Києві найближчим часом очікуються пориви вітру до 15-18 м/с, а також перший рівень небезпеки – жовтий.

Рятувальники рекомендують подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та зірваних конструкцій будівель.

Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. За особливо сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, обвалитися чи впасти просто на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, саме тому відключиться електрика.

Погода в Україні 29 січня

Погода в Україні у суботу, 29 січня, буде похмурою та сніжною. Опади очікуються у деяких областях. Вдень буде йти дощ 7-12 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +1 градуса. На сході прогнозується від 1 до 1 градуса тепла.

У північних регіонах очікується коливання температури не більше -1 градуса до +2. На півдні – 1-5 градусів тепла.

У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі йтиме дощ – 3-5 градусів тепла.

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