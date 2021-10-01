В Киеве ограничат работу метро из-за футбола

В Киеве временно ограничат работу метро / Фото: Коллаж: Сегодня
Вечером 3 октября в Киеве возможно ограничение на вход на трех станциях метро из-за футбола.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
Футбольный матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 19:30. В связи с этим возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры:
- "Олимпийская";
- "Дворец спорта";
- "Площадь Льва Толстого".
Запуск метро на Виноградарь опять перенесли
Ранее мы сообщали, что "Киевметрострой", который продлевает Сырецко-Печерскую линию метрополитена в жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки сдачи работ с ноября 2021 года на май 2023 года.
- "Киевметрострой" добивается от Киевского метрополитена внесения изменений в сроки строительства метро на Виноградарь в судебном порядке.
- На данном этапе генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но сумма финансирования строительства метрополитена в 2017-2021 годах составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.
- "Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить строительство – не хватает средств.
Для завершения генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.
- Ранее мы сообщали, что в киевском метро внезапно умер мужчина.
- Также напомним, один из выходов со станции Киевского метрополитена закрыли на ремонт.