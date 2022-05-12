В Киеве ограничили движение по "красной" ветке метро: как ходят поезда

Стало известно как ходим метро в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поезда по красной линии метро курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" и между станциями "Левобережная" – "Лесная". Об этом сообщает пресс-служба КМДА в Telegram-канале.

В КМДА отметили, что о возобновлении полноценного движения по линии будет сообщено дополнительно.

Реклама

В настоящее время, что общественный транспорт столицы работает в условиях военного положения. График и режим работы могут оперативно изменяться.

Метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Поезда метро на время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на "красной линии", а на "зеленой" – не курсируют через Южный мост.

Ситуация с транспортом в Киеве

В Киеве возобновят обязательную оплату проезда в общественном транспорте. Она будет такой же, как и до начала войны. Это решение поможет наполнять городской бюджет столицы.

Реклама

В столице определили новые названия для 5 станций метро. Отбор предложений проводился до 1 мая. Всего в голосовании приняли участие 170 646 пользователей.

Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут уже возвращаться домой, откуда было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину.