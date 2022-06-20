В Киеве открыли движение еще по двум мостам – подробности

В Киеве заработали еще два моста. Фото: коллаж "Сегодня"

С понедельника, 20 июня, в Киеве открыли движение по мосту Метро и мосту Патона. На сегодняшний день в столице работают пять мостов. А водителей призывают соблюдать ПДД.

Об этом сообщили в КГГА.

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Для автомобильного сообщения левого и правого берегов работают пять мостов:

Дарницкий

Северный

Южный

мост Метро

мост Патона

Город призывает водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также пропускать машины "скорой", полицию, спасателей и авто с гуманитарными грузами.

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