В Киеве открыли движение еще по двум мостам – подробности

В Киеве заработали еще два моста. Фото: коллаж "Сегодня"
С понедельника, 20 июня, в Киеве открыли движение по мосту Метро и мосту Патона. На сегодняшний день в столице работают пять мостов. А водителей призывают соблюдать ПДД.
Об этом сообщили в КГГА.
Для автомобильного сообщения левого и правого берегов работают пять мостов:
- Дарницкий
- Северный
- Южный
- мост Метро
- мост Патона
Город призывает водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также пропускать машины "скорой", полицию, спасателей и авто с гуманитарными грузами.
Обстановка
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