В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички: список

Киевская городская электричка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в субботу, 23 октября, отменили ряд рейсов городской электрички. Это связано с техническими проблемами.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

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Какие рейсы отменили?

23 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№ 7304,7311-7312, 7319.

К слову, в "Киевпастрансе" принесли извинения за временные неудобства.

Киевская городская электричка. Фото: коллаж "Сегодня"

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Расписание

Согласно данным на сайте "Киевпастранса", снятые поезда курсировали в такое время:

№7304 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 6:23 до 6:55;

№7311 по маршруту Дарница – Борщаговка с 7:02 до 7:44;

№7312 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 7:48 до 8:22;

№7319 по маршруту Дарница – Борщаговка с 8:35 до 9:23.

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С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозки пассажиров из-за коронавируса. Для того, чтобы пересечь границы области поездом, необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии болезни. Однако это правило не распространится на электрички.

Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, отвечая на вопрос "Сегодня", объяснил, что существуют электрички, которые пересекают сразу пару областей. Ограничения не коснутся этих электропоездов. То есть доехать в Житомирскую, Винницкую, Ровенскую область из Киева и обратно можно свободно. По сути, это единственная лазейка.

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По его словам, решение связано с тем, что невозможно проконтролировать, куда именно едут пассажиры и пересекут ли они пределы области.

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