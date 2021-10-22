У Києві скасували низку рейсів міської електрички: список

Київська міська електричка. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві в суботу, 23 жовтня, скасували низку рейсів міської електрички. Це пов'язано з технічними проблемами.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастранс".

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Які рейси скасували?

23 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№ 7304,7311-7312, 7319.

До речі, в "Київпастрансі" принесли вибачення за тимчасові незручності.

Київська міська електричка. Фото: колаж "Сьогодні"

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Розклад

Згідно з даними на сайті "Київпастрансу", зняті поїзди курсували в такий час:

№7304 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 6:23 по 6:55;

№7311 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 7:02 по 7:44;

№7312 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 7:48 по 8:22;

№7319 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 8:35 по 9:23.

Чи пустять без COVID-сертифікату в електрички? В "Укрзалізниці" відповіли

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів через коронавірус. Для того, щоб перетнути межі області поїздом, треба буде пред'являти сертифікат про COVID-вакцинацію або довідку про відсутність хвороби. Однак це правило не пошириться на електрички.

Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, відповідаючи на запитання "Сьогодні", пояснив, що є електрички, які перетинають відразу кілька областей. Обмеження не торкнуться цих електропоїздів. Тобто доїхати до Житомирської, Вінницької, Рівненської області з Києва і назад можна вільно. По суті, це єдина лазівка.

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За його словами, рішення пов'язане з тим, що неможливо проконтролювати, куди саме їдуть пасажири і чи перетнуть вони межі області.

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