У Києві скасували низку рейсів міської електрички: список

Київська міська електричка. Фото: колаж "Сегодня"
У Києві в суботу, 23 жовтня, скасували низку рейсів міської електрички. Це пов'язано з технічними проблемами.
Про це повідомили у пресслужбі "Київпастранс".
Які рейси скасували?
23 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№ 7304,7311-7312, 7319.
До речі, в "Київпастрансі" принесли вибачення за тимчасові незручності.
Розклад
Згідно з даними на сайті "Київпастрансу", зняті поїзди курсували в такий час:
- №7304 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 6:23 по 6:55;
- №7311 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 7:02 по 7:44;
- №7312 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 7:48 по 8:22;
- №7319 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 8:35 по 9:23.
Чи пустять без COVID-сертифікату в електрички? В "Укрзалізниці" відповіли
З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів через коронавірус. Для того, щоб перетнути межі області поїздом, треба буде пред'являти сертифікат про COVID-вакцинацію або довідку про відсутність хвороби. Однак це правило не пошириться на електрички.
Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, відповідаючи на запитання "Сьогодні", пояснив, що є електрички, які перетинають відразу кілька областей. Обмеження не торкнуться цих електропоїздів. Тобто доїхати до Житомирської, Вінницької, Рівненської області з Києва і назад можна вільно. По суті, це єдина лазівка.
За його словами, рішення пов'язане з тим, що неможливо проконтролювати, куди саме їдуть пасажири і чи перетнуть вони межі області.
Раніше ми писали:
- Більше 70 гривень? Що буде з ціною на проїзд в електричках Києва
- У Києві на Центральному залізничному вокзалі через нові правила перевезень в поїзда пропускають тільки з документами, що підтверджують COVID-безпеку. Одна невакцинована дівчина зі сльозами на очах просила провідника пропустити її в вагон.
- З 21 жовтня діють нові правила перевезень. З самого ранку почалися перші проблеми – на вокзалі та автостанціях пропустили не всіх пасажирів.