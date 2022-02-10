В Киеве пенсионер выбросился из окна: подробности трагедии

В столице произошел трагический случай / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Харьковском шоссе пенсионер совершил самоубийство. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в полиции, такой случай действительно произошел.

Погибший мужчина 1950 года рождения. Он проживал в этом доме на втором этаже. Ведется расследование.

"Была ли предсмертная записка и что стало причиной для такого отчаянного поступка, будут выяснять следователи", – говорят в полиции Киева.

Самые частые причины самоубийств среди подростков

Чаще всего в последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

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