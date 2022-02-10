У Києві пенсіонер викинувся із вікна: подробиці трагедії

У столиці стався трагічний випадок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Харківському шосе пенсіонер скоїв самогубство. Як розповіли кореспондентові "Сьогодні" у поліції, такий випадок справді стався.

Загиблий чоловік 1950 року народження. Він мешкав у цьому будинку на другому поверсі. Ведеться розслідування.

"Чи була передсмертна записка і що спричинило такий відчайдушний вчинок, з'ясовуватимуть слідчі", – кажуть у поліції Києва.

Найчастіші причини самогубств серед підлітків

Найчастіше останнім часом у столиці почастішали також спроби самогубства у підлітків.

За інформацією ВBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

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