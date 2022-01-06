В Киеве подросток пырнул ножом бездомного. Мы узнали причины

Инцидент произошёл на Дарнице / Коллаж "Сегодня"

В Киеве парень во время конфликта ударил бездомного ножом в шею. Потерпевшего медики госпитализировали в больницу, а нападавшего задержали полицейские. Теперь 18-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как все было

Как прокомментировали сайту "Сегодня" полицейские, подозреваемый шел по улице, достал нож и спросил у бездомного мужчины, чего он здесь ходит. Мужчина что-то ответил, после чего парень ранил его из-за внезапной неприязни.

"Все это произошло за считанные секунды. В рамках расследования будет проведена психиатрическая экспертиза",- сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Копов вызвали товарищи нападавшего

С правонарушителем были его товарищи. Они и вызвали "скорую" потерпевшему, а также позвонили в полицию. Злоумышленника задержали. Ранее проблем с законом он не имел.

В каком состоянии бездомный

Медики диагностировали у 47-летнего мужчины проникающее колото-резаное ранение шеи. Он находится под наблюдением врачей.

Что грозит 18-летнему парню

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

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