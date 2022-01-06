У Києві підліток штрикнув ножем безхатченка. Ми дізналися причини

Інцидент стався на Дарниці / Колаж "Сьогодні"

У Києві хлопець під час конфлікту вдарив безхатченка ножем у шию. Потерпілого медики госпіталізували до лікарні, а нападника затримали поліцейські. Тепер 18-річному парубкові загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як усе було

Як прокоментували сайту "Сьогодні" поліцейські, підозрюваний йшов вулицею, дістав ніж і спитав у бездомного чоловіка, чого він тут ходить. Чоловік щось відповів, після чого хлопець поранив його через раптову неприязнь .

"Все це сталося за лічені секунди. У рамках розслідування буде проведено психіатричну експертизу", – повідомила речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Копів викликали товариші нападника

Із правопорушником були його товариші. Вони й викликали "швидку" потерпілому, а також зателефонували до поліції. Зловмисника затримали. Раніше проблем із законом він не мав.

В якому стані безхатченко

Медики діагностували у 47-річного чоловіка проникаюче колото-різане поранення шиї. Він перебуває під наглядом лікарів.

Що загрожує 18-річному парубкові

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. За вчинене йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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