В Киеве подросток убил родителей и 8-летнего брата: ему сообщили о подозрении

В Киеве 16-летнему парню сообщили о подозрении в убийстве родителей и 8-летнего брата.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

Правоохранители установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших, который после совершенного несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, обратился к бегству.

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Подростка задержали в ходе преследования после его побега из квартиры. При себе он имел нож, который скорее всего был орудием убийства. Нож изъят и направлен на экспертизу.

"Подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. После очередного конфликта с родителями, парень ножом нанес смертельные ранения отцу и матери, после чего так же убил малолетнего брата", – говорится в сообщении.

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Следственные действия продолжаются. Устанавливается мотив и другие обстоятельства совершения преступления.

Напомним, что тела супругов и их малолетнего сына обнаружили 27 апреля в квартире жилого дома на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Все погибшие – местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения.

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