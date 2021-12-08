В Киеве посреди дороги загорелась фура (видео)

На место инцидента выехали пожарные/Коллаж: Сегодня
В Киеве, где недавно девушка порезала вены в магазине и бросилась под грузовик, произошел пожар на улице Заболотного. Огонь охватил фуру.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Детали пожара
Пожар произошел в сторону Одесского моста по правой стороне дороги. Пылает грузовик. На место инцидента едут работники ГСЧС. Что стало причиной пожара — выяснит следствие.
Пожар и взрыв в Киеве
В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.
"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", – рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.
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