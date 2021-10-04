В Киеве появился мурал, осуждающий домашнее насилие (фото)

На рисунке изображено освобождение от тирана / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевская фотохудожница Евгения Фулен решила сделать серию муралов, посвященных домашнему насилию. Она представила вторую работу проекта "Рожденные из пепла".

Об этом сообщает Вечірній Київ.

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Рисунок появился на фасаде дома Святошинского управления образования, по улице Якуба Коласа, 6-а.

Работа над муралом была не легкой / Фото: Вечерний Киев

Героиню нового мурала зовут Ирина. Своей особой историей, которую автор не разглашает, она вдохновила Евгению Фулен воспроизвести на артфотографии освобождение от тирана.

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Мурал почти закончили – остались последние штрихи / Фото: Вечерний Киев

Ее решение уйти от насильника отождествляют с победой королевы на шахматном поле. После того, как работа попала на одну из выставок в Праге, ее решили показать жителям Киева.

Проблема домашнего насилия в Киеве

С начала года в полицию Киева поступило 13 964 обращения относительно домашнего насилия. А в городской Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия обратились 3250 пострадавших.

Всего же в городе с начала года зафиксировано 17214 обращений относительно домашнего и гендерно обусловленного насилия.

За сентябрь полиция зафиксировала 1545 случаев, а по "Телефону доверия" Центра гендерного равенства поступило 331 обращение.

Также с начала года услугами комнат кризисного реагирования воспользовался 161 человек (4 мужчин, 85 женщин и 72 ребенка).

В городском приюте за этот же период находились 32 человека.

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