Проблема домашнего насилия в Киеве: с начала года более 17 тысяч пострадавших

Только за сентябрь полиция зафиксировала 1 545 случаев, а по "Телефону доверия" поступило 331 обращение

В столице работает "телефон доверия" / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала года в полицию Киева поступило 13 964 обращения относительно домашнего насилия. А в городской Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия обратились 3250 пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Сколько обращений

Всего же в городе с начала года зафиксировано 17214 обращений относительно домашнего и гендерно обусловленного насилия.

За сентябрь полиция зафиксировала 1545 случаев, а по "Телефону доверия" Центра гендерного равенства поступило 331 обращение.

Также с начала года услугами комнат кризисного реагирования воспользовался 161 человек (4 мужчин, 85 женщин и 72 ребенка).

В городском приюте за этот же период находились 32 человека.

Развитие учреждений для пострадавших

Город продолжает развитие сети учреждений, которые призваны помочь пострадавшим от домашнего насилия.

В частности, ведутся работы по созданию нового городского убежища и начат ремонт в помещении, где появится новый Дневной центр, который будет работать как структурное подразделение городского Центра гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия.

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Куда обращаться

Если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь по телефону на муниципальную горячую линию "Телефон доверия" по телефону: 15-00 со стационарного или 044-272-15-00 с мобильного.

Также можно обратиться лично в Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия (ул. Ильенко, 20). Работники центра предоставят всю необходимую информацию и помощь.

Кроме того, если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь в полицию по телефону: 102.

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