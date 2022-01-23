В Киеве приморозит: какая погода будет 23 января

В столице будет снежно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 23 января с утра и до самого вечера будет облачно. Также в городе снова будет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов мороза. Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.

Данные Укргидрометцентра / Фото: Укргидрометцентр

Ночью температура опуститься до -7 градусов.

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Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

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