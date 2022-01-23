У Києві заморозить: яка погода буде 23 січня

У столиці буде сніжно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 23 січня вранці і до самого вечора буде хмарно. Також у місті знову буде сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Температура повітря коливатиметься від -2 до -4 градусів морозу. Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

Дані Укргідрометцентру / Фото: Укргидрометцентр

Вночі температура опуститься до -7 градусів.

Реклама

Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

Читайте також: