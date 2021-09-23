В Киеве митингуют ФОПы: организатора задержали еще до начала акции (фото)

В Киеве митингуют предприниматели / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в четверг, 23 сентября, на площади перед Верховной Радой проходит митинг предпринимателей. По состоянию на 13:30 на акцию собрались около 400 человек.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Начало митинга должно было начаться в 10:00, но митингующие начали приходить еще в 9:00. Сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрят поправки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс. Главное требование митингующих – принять правки.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Что с лидером SaveФОП?

Перед акцией произошла стычка между протестующими и полицией. В результате задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича.

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Фото: Роман Петушков, "Апостроф"

Он обещал, что ФОПы заблокируют правительственный квартал, на данный момент его увезли в Печерское отделение полиции.

Фото: Роман Петушков, "Апостроф"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"