У Києві мітингують ФОПи: організатора затримали ще до початку акції (фото)

У Києві мітингують підприємці / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці в четвер, 23 вересня, на площі перед Верховною Радою проходить мітинг підприємців. Станом на 10:30 на акцію зібралися близько 400 людей.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

Реклама

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Мітинг повинен був початися о 10:00, але мітингувальники почали приходити ще о 9:00. Сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, у ході якого розглянуть поправки щодо ФОПів у законодавчі акти і Податковий кодекс. Головна вимога мітингувальників – прийняти правки.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Що з лідером SaveФОП?

Перед акцією сталася сутичка між протестувальниками і поліцією. У результаті затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.

Реклама

Фото: Роман Петушков, "Апостроф"

Він обіцяв, що ФОПи заблокують урядовий квартал, на даний момент його відвезли в Печерське відділення поліції.

Фото: Роман Петушков, "Апостроф"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Реклама