В Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта – список новых маршрутов

В течение дня возможны дополнительные изменения в работе транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве общественный транспорт изменил маршруты движения утром 13 декабря. Причиной тому стали аварийно-восстановительные и строительные работы.
Об этом сообщает "Киевпасстранс".
Как изменилась работа транспорта
Автобусы №64
Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.
- Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".
Троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17
Изменено движение троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 из-за незаконченных аварийно-восстановительных работ по бульвару Шевченко, 3.
- Движение троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.
Троллейбусы №25
Задерживается движение троллейбусов №25 на ул. Кирилловской – Елены Телиги в направлении ст. м. "Почайна" по причине ДТП. На место вызвана полиция.
ОБНОВЛЕНО
По состоянию на 11:30 задерживается движение:
Трамваев № 8к, 22к, 29к
Задерживается движение трамваев №8к, 22к, 29к по ул. Привокзальной – Харьковском шоссе по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Улицу Антоновича перекрыли
В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта до 17 января 2022 года.
Ограничения связаны с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в объект строительства офисного центра, которые осуществляет общество с ограниченной ответственностью.
Раньше мы писали:
- В Ивано-Франковской области ввели ограничения для движения грузовиков по автомобильным дорогам.
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