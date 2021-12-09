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В Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта: где задерживается движение

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 07:41
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Десятки троллейбусов задерживаются или не вышли на маршруты по техническим причинам
Транспорт курсирует с отклонением от графика.
Транспорт курсирует с отклонением от графика. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 9 декабря в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта. Некоторые трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты по техническим причинам.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

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Изменения в движении

Троллейбусы №8, 9, 40, 40к, 30, 22, 92Н, №17, 19, 26, 42, 27

Задерживается движение троллейбусов №8, 9, 40, 40к, 30, 22, 92Н и выезд из депо на маршруты №17,19, 26, 42, 27 на Севастопольской площади по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

  • Движение возобновлено в 06:20, курсирование с отклонением от графика.

Троллейбусы № 30, 31, 29, 47, 37, 37а, 50к

Задерживается движение троллейбусов №30, 31, 29, 47 выезд из депо на маршруты №37, 37а, 50к Парк "Муромец" – пр-т Шухевича в направлении Троещины по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

  • Движение возобновлено в 06:38, курсирование с отклонением от графика.

Трамваи №8к

Задерживается движение трамваев №8к на Харьковском массиве по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

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  • Движение возобновлено в 06:28, курсирование с отклонением от графика.

Автобусы №64

Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.

  • Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".

Троллейбусы № 16, 19, 19д, 23

Задерживается движение троллейбусов №16, 19, 19д, 23 на ул. Ильенко – мотозавод по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.

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"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополняют, что по этим причинам случаются сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

В столице много ДТП

Также причиной сбоя в работе транспорта становятся аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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