В Києві стався масштабний збій в роботі громадського транспорту – список нових маршрутів

Протягом дня можливі додаткові зміни в роботі транспорту. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві громадський транспорт змінив маршрути руху зранку 13 грудня. Причиною тому стали аварійно-відновлювальні та будівельні роботи.
Про це повідомляє "Київпастранс".
Як змінилася робота транспорту
Автобуси № 64
Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.
- Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка"
Тролейбуси № 5, 7, 8, 17
Змінено рух тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 через незакінчені аварійно-відновлювальні роботи по бульвару Шевченка, 3.
- Рух тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещинківської.
Тролейбуси № 25
Затримується рух тролейбусів № 25 на вул. Кирилівській – Олени Теліги в напрямку ст. м. "Почайна" з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
ОНОВЛЕНО
Станом на 11:30 затримується рух:
Трамваїв № 8к, 22к, 29к
Затримується рух трамваїв № 8к, 22к, 29к на вул. Привокзальній – Харківському шосе з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Вулицю Антоновича перекрили
У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту до 17 січня 2022 року.
Обмеження пов’язані з виконанням робіт з прокладання інженерних мереж до об’єкта будівництва офісного центру, які здійснює товариство з обмеженою відповідальністю.
Раніше ми писали:
- В Івано-Франківській області ввели обмеження для руху вантажівок автомобільними дорогами.
- З 10 грудня по 30 грудня буде змінено маршрут автобусів №48.