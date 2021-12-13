В Києві стався масштабний збій в роботі громадського транспорту – список нових маршрутів

Протягом дня можливі додаткові зміни в роботі транспорту. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві громадський транспорт змінив маршрути руху зранку 13 грудня. Причиною тому стали аварійно-відновлювальні та будівельні роботи.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Як змінилася робота транспорту

Автобуси № 64



Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.

Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка"

Тролейбуси № 5, 7, 8, 17



Змінено рух тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 через незакінчені аварійно-відновлювальні роботи по бульвару Шевченка, 3.

Рух тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещинківської.

Тролейбуси № 25



Затримується рух тролейбусів № 25 на вул. Кирилівській – Олени Теліги в напрямку ст. м. "Почайна" з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

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ОНОВЛЕНО

Станом на 11:30 затримується рух:

Трамваїв № 8к, 22к, 29к

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Затримується рух трамваїв № 8к, 22к, 29к на вул. Привокзальній – Харківському шосе з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Вулицю Антоновича перекрили

У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту до 17 січня 2022 року.

Обмеження пов’язані з виконанням робіт з прокладання інженерних мереж до об’єкта будівництва офісного центру, які здійснює товариство з обмеженою відповідальністю.

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