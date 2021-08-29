В Киеве пьяный мужчина посадил за руль 8-летнего ребенка (видео)

Инцидент произошел на Отрадном проспекте - мужчина оказался дядей мальчика / Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 29 августа, в Киеве пьяный мужчина посадил за руль 8-летнего ребенка и катался с ним по городу – его оштрафовали на 20 400 грн. А ранее под Киевом в ДТП погиб ребенок.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Двигался по проспекту Леся Курбаса, заметил автомобиль Daewoo Lanos AA0924OT, за рулем которого находился малолетний ребенок, возрастом около восьми лет. Сравнялся с автомобилем для того, чтобы удостовериться в происходящем и зафиксировать это на камеру мобильного телефона", – написал подписчик Telegram-канала.
Инцидент произошел на Отрадном проспекте. Мужчина оказался дядей мальчика. А когда заметил, что его фотографируют, остановился, пересел на водительское кресло и попытался скрыться.
Полицейские его остановили. И установили, что у водителя в 7 раз превышен уровень алкоголя в крови – при разрешенных 0,2 промилле, у него было 1,37.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что:
- в Киевской области вблизи села Лютеж произошло ДТП в котором погиб мужчина, а его маленький сын попал в больницу.
- под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
- в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.