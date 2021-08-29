У Києві п'яний чоловік посадив за кермо восьмирічну дитину (відео)

Інцидент стався на Відрадному проспекті - чоловік виявився дядьком хлопчика. Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 29 серпня, в Києві п'яний чоловік посадив за кермо восьмирічну дитину і катався з малечею по місту – його оштрафували на 20 400 грн. А раніше під Києвом в ДТП загинула дитина.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Рухався по проспекту Леся Курбаса, помітив автомобіль Daewoo Lanos AA0924OT, за кермом якого перебував малолітня дитина, віком близько восьми років. Зрівнялася з автомобілем для того, щоб упевнитися в тому, що відбувається, і зафіксувати це на камеру мобільного телефону", – написав підписник Telegram-каналу.
Інцидент стався на Відрадному проспекті. Чоловік виявився дядьком хлопчика. А коли помітив, що його фотографують, зупинився, пересів на водійське крісло і спробував утікти.
Поліцейські його зупинили. І встановили, що у водія в сім разів перевищено рівень алкоголю в крові – при дозволених 0,2 проміле, у нього було 1,37.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що:
- в Київській області поблизу села Лютіж сталося ДТП, в якому загинув чоловік, а його маленький син потрапив до лікарні.
- під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.
- у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.