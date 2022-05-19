В Киеве резко подорожает проезд во всех маршрутках: сколько будем платить

В Киеве поднимут цены на проезд в транспорте. Фото: УСИ, коллаж "Сегодня"
С субботы, 21 мая, дорожает проезд в частных маршрутках Киева. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. Ценники по 10 гривен исчезнут почти во всех городских маршрутах.
"Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда составит 15 гривен в 90% частных маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Мойсеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
Подорожание перевозчики связывают с критической ситуацией с топливом в стране, а точнее с его высокой стоимостью и отсутствием на АЗС.
Также в разы подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы.
"Себестоимость проезда выросла в разы и уменьшился пассажиропоток. Большая часть перевозчиков работают себе в убыток. Подорожание – это вынужденный шаг", – добавляет глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
В то же время, на маршрутах "Киевпастранса" стоимость проезда пока не меняется – 10 гривен. В коммунальных маршрутках продолжают возить пассажиров по старым ценам. Город выделяет дотации на коммунальных перевозчиков, но сколько у них получится держать старый тариф, пока неизвестно.
В Киеве дорожает транспорт
Что думают киевляне о подорожании проезда в транспорте?
Многие жители Киева возмутились тем, что в городе подорожает проезд в общественном транспорте. Но нашлись и те, кто понимает ситуацию:
- "Насчет альтернативы такое, я лучше 15 грн заплачу и доеду быстрее, чем ждать тралик 25-40 минут"
- "Давайте уже развивать велоструктуру"
- "Я думаю, с такой ценой топлива даже 15 грн в маршрутках будет на грани окупаемости. Там ведь пассажиропоток тоже упал"
- "Пусть живет велик!"
Когда киевляне могут вернуться домой
Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут уже возвращаться домой, откуда было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину.
"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет постепенно возвращаться в столицу", – так Виталий Кличко впервые прокомментировал, когда жителям Киева можно будет возвращаться домой.