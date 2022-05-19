У Києві різко подорожчає проїзд у всіх маршрутках: скільки платитимемо

У Києві піднімуть ціни на проїзд у транспорті. Фото: УСІ, колаж "Сьогодні"
З суботи, 21 травня, дорожчає проїзд у приватних маршрутках Києва. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області. Цінники за 10 гривень зникнуть майже у всіх міських маршрутах.
"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", – розповів сайту "Сьогодні" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.
Подорожчання перевізники пов'язують із критичною ситуацією з пальним у країні, а точніше, з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.
Також у рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали.
"Собівартість проїзду зросла в рази та зменшився пасажиропотік. Більшість перевізників працюють собі на збиток. Подорожчання – це вимушений крок", – додає голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.
Водночас на маршрутах "Київпастрансу" вартість проїзду поки що не змінюється – 10 гривень. У комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами. Місто виділяє дотації на комунальних перевізників, але скільки їм вдасться тримати старий тариф, поки що невідомо.
У Києві дорожчає транспорт
Що думають кияни про подорожчання проїзду у транспорті?
Більшість жителів Києва обурилися тим, що у місті подорожчає проїзд у громадському транспорті. Але знайшлися й ті, хто розуміє ситуацію:
- "Щодо альтернативи таке собі, я краще 15 грн заплачу і доїду швидше, ніж чекати на тралік 25-40 хвилин"
- "Давайте вже розвивати велоструктуру"
- "Я думаю, з такою ціною палива навіть 15 грн у маршрутках буде на межі окупності. Адже там пасажиропотік теж впав"
- "Нехай живе вєлік!"
Коли кияни можуть повернутись додому
Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому, звідки було рекомендовано евакуюватися у перші дні нападу Росії на Україну.
"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде поступово повертатися до столиці", – так Віталій Кличко вперше прокоментував, коли мешканцям Києва можна буде повертатись додому.