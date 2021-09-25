В Киеве сегодня могут ограничить работу метро из-за футбола

Вход на три станции могут ограничить или закрыть / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Три станции могут ограничить на вход и выход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

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Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", – говорится в сообщении.

Напомним, что начало игры в 17:00. Матч пройдет между командами "Шахтер" (Донецк) и "Верес" (Ровно).

Когда построят второй выход с "Вокзальной"

Ранее мы рассказывали, что станция "Вокзальная" одна из самых загруженных в киевском метро. На единственном входе, который служит городу более 60 лет, выстраиваются гигантские очереди пассажиров. Это ярко заметно в начале осени, когда в Киев массово возвращаются студенты и люди, которые приезжают в столицу на работу из пригородов.

Что говорят власти?

Городские власти уже много лет обещают построить второй выход с "Вокзальной". Даже заявлялось, что она станет пересадочной, когда построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

В прошлом году Киевский метрополитен объявил тендер на разработку проекта второго выхода с "Вокзальной", но он так и не состоялся. Стоимость проекта тогда оценивалась в более чем 71 миллион гривен.

"Мы объявляли тендер на проект второго выхода станции "Вокзальная". Но он, увы, не состоялся. Повторно тендер пока не объявляли", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

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