На станции метро "Арсенальная" образовалась пробка из пассажиров: в чем причина

В метрополитене заверили, что толкучка на станции не связана с проблемами техники для оплаты проезда

На "Арсенальной" образовались очереди из пассажиров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на станции метро "Арсенальная" наблюдается скопление пассажиров, которые не могут быстро спуститься к поездам. Люди толпятся перед турникетами и явно нервничают. В связи с карантином в столичной подземке действуют ограничения в случае большого скопления пассажиров.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Киевском метрополитене.

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"Действуют ограничения на вход. Станция метро "Арсенальная" работает в обычном режиме, сбоев техники при оплате проезда нет", – пояснили сайту метрополитене.

Большое скопление пассажиров, скорее всего, связано с массовыми акциями, которые сегодня с утра проходили в центре столицы. Люди возвращаются домой и из-за большого пассажиропотока вход на станцию ограничили.

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Пассажирам следует немного подождать, чтобы свободно и без толкучки зайти на станцию.

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