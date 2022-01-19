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В Киеве снова будет потепление: когда ждать "плюс"

Валентина Шаповал
19 января, 18:00
Вечером небо в столице будет покрыто облаками. Также в городе стоит ожидать снег

Синоптики предупреждают пешеходов о гололедице/Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 20 января, днем будет солнечной и теплой, а вот вечером в городе стоит ожидать тучи и мокрый снег. Также синоптики предупреждают водителей и пешеходов о гололедице на дорогах. Максимум температура воздуха завтра в городе поднимется до 2 градусов тепла.

Об этом сообщает gismeteo.

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Ночью в городе столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза. Днем станет теплее. Температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют южный ветер, а его порывы будут достигать 10 м/с.

Погода в Киеве на 20 января. Скрин: gismeteo.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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