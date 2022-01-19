В Киеве снова будет потепление: когда ждать "плюс"

Синоптики предупреждают пешеходов о гололедице/Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве завтра, 20 января, днем будет солнечной и теплой, а вот вечером в городе стоит ожидать тучи и мокрый снег. Также синоптики предупреждают водителей и пешеходов о гололедице на дорогах. Максимум температура воздуха завтра в городе поднимется до 2 градусов тепла.
Об этом сообщает gismeteo.
Ночью в городе столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза. Днем станет теплее. Температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют южный ветер, а его порывы будут достигать 10 м/с.
Погода в Киеве на 20 января. Скрин: gismeteo.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
Ранее мы писали:
- В Украине резко изменится погода – актуальный прогноз
- В Киеве ожидается снежная погода: свежий прогноз на неделю