В Киеве снова отменят рейсы городской электрички – список

Рейсы отменят как утром, так и вечером. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 20 января отменяют курсирование нескольких рейсов городской электрички. Изменения будут касаться как утренних, так и вечерних рейсов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.
Какие рейсы отменят
Утро:
- №7307 (06:03) от станции Дарница;
- №7308 (06:54) от станции Киев-Волынский;
- №7315 (07:51) от станции Дарница;
- №7316 (8:12) от станции Киев-Волынский.
Вечер:
- №7416 (16:18) от станции Борщаговская;
- №7423 (17:11) от станции Дарница;
- №7424 (17:55) от станции Борщаговская;
- №7431 (19:01) от станции Дарница.
Электрички не будут курсировать по техническим причинам.
Другие ограничения движения
В Киеве 19 и 20 января могут перекрывать движение транспорта. Это связано с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Возможны временные ограничения дорожного движения в следующих районах столицы:
- центральной части города,
- некоторых улицах Дарницкого района,
- в Шевченковском районе.
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