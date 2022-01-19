В Киеве снова отменят рейсы городской электрички – список

Рейсы отменят как утром, так и вечером. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 20 января отменяют курсирование нескольких рейсов городской электрички. Изменения будут касаться как утренних, так и вечерних рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.

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Какие рейсы отменят

Утро:

№7307 (06:03) от станции Дарница;

№7308 (06:54) от станции Киев-Волынский;

№7315 (07:51) от станции Дарница;

№7316 (8:12) от станции Киев-Волынский.

Вечер:

№7416 (16:18) от станции Борщаговская;

№7423 (17:11) от станции Дарница;

№7424 (17:55) от станции Борщаговская;

№7431 (19:01) от станции Дарница.

Электрички не будут курсировать по техническим причинам.

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Другие ограничения движения

В Киеве 19 и 20 января могут перекрывать движение транспорта. Это связано с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Возможны временные ограничения дорожного движения в следующих районах столицы:

центральной части города,

некоторых улицах Дарницкого района,

в Шевченковском районе.

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