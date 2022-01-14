В Киеве на дороге появился огромный провал – движение транспорта изменили (фото)

В Киеве на улице Северно-Сырецкой провалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма, на месте работают коммунальщики.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Место аварии уже оградили рабочие. По предварительной информации, в этом месте прорвало водопровод, из-за чего и случился провал.
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Коммунальщики стараются починить все до утра 15 января. Сейчас они разбирают асфальт, который провалился.
В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" уточнили, что из-за провала на Сырце изменили маршрут троллейбуса №5. Он курсирует от улицы Белицкая до станции метро "Площадь Льва Толстого". Пока движение организовали до проспекта Свободы.
Какая ситуация на дороге?
По данным карт Google, пробок на этом участке дороги практически нет. Небольшая тянучка есть только на повороте с улицы Северно-Сырецкой на Белицкую. Близлежащую улицу Межова полностью перекрыли.