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В Киеве на дороге появился огромный провал – движение транспорта изменили (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня Дарья Цисарук Дарья Цисарук Корреспондент
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14 января, 11:24
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В столице из-за аварии на водопроводе провалился асфальт – где могут образоваться пробки
В Киеве провалился асфальт
В Киеве провалился асфальт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Северно-Сырецкой провалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма, на месте работают коммунальщики.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Место аварии уже оградили рабочие. По предварительной информации, в этом месте прорвало водопровод, из-за чего и случился провал.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Коммунальщики стараются починить все до утра 15 января. Сейчас они разбирают асфальт, который провалился.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" уточнили, что из-за провала на Сырце изменили маршрут троллейбуса №5. Он курсирует от улицы Белицкая до станции метро "Площадь Льва Толстого". Пока движение организовали до проспекта Свободы.

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Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Какая ситуация на дороге?

По данным карт Google, пробок на этом участке дороги практически нет. Небольшая тянучка есть только на повороте с улицы Северно-Сырецкой на Белицкую. Близлежащую улицу Межова полностью перекрыли.

Какая ситуация на дороге. Скриншот

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