В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта – чем не проехать

Утром задерживается движение пяти рейсов трамваев. / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 13 января в Киеве задерживается движение транспорта. Некоторые трамваи курсируют с отклонением от графика.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.
Трамваи № 28, 35, 22а
Задерживается движение трамваев №28, 35, 22а по ул. Магнитогорска по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Движение возобновлено в 07:05, курсирование с отклонением от графика.
Трамваи №12, 17
Задерживается движение трамваев №12, 17 по ул. Городская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Причины сбоев в транспорте
Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", это происходит из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где в данный момент идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".
Там дополнили, что такие сбои возможны как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта существуют аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Раньше мы писали:
- 12 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – город застрял в пробках.
- 12 января, в Киеве за короткий период "заминировали" 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров.