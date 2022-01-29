В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта – где пробки (карта)

Столичные трамваи сегодня опаздывают / Фото: Коллаж: Сегодня
В субботу, 29 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Сейчас движение некоторых маршрутов задерживается.
Об этом пишет "Киевпастранс".
Что с транспортом?
Задерживается движение трамваев №12, 16, 19 на ул. Кирилловской – Куреневский парк в направлении ст.м. "Контрактовая площадь" по техническим причинам.
На место уже направили ответственную службу предприятия.
"Движение возобновлено в 13:56, курсирование с отклонением от графика", – говорится в сообщении.
Задерживается движение трамваев №5, 28, 35 по ул. Закревского/Сержа Лифаря в направлении ст. м. "Лесная" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Где пробки?
Сегодня в Киеве нет серьезных пробок. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
Только на правом берегу Киева движение затруднено на улице Соборной и на проспекте Лобановского.
В центре столицы тоже не наблюдается больших пробок. Но движение затруднено на Южном мосту.