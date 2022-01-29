У Києві знову збій у роботі громадського транспорту – де затори (карта)

Столичні трамваї сьогодні запізнюються / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 29 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Наразі рух деяких маршрутів затримується.

Про це пише "Київпастранс".

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Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв №12, 16, 19 на вул. Кирилівській – Куренівський парк у напрямку ст.м. "Контрактова площа" з технічних причин.

На місце вже було направлено відповідальну службу підприємства.

"Рух відновлено о 13:56, курсування з відхиленням від графіка", – йдеться у повідомленні.

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Затримується рух трамваїв №5, 28, 35 на вул. Закревського/Сержа Лифаря у напрямку ст. м. "Лісова" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Де корки?

Сьогодні у Києві немає серйозних заторів. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

Тільки на правому березі Києва рух утруднений на вулиці Соборній та на проспекті Лобановського.

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У центрі столиці теж немає великих заторів. Але рух утруднений на Південному мосту.

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