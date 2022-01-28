В Киеве снова транспортный коллапс: как объехать пробки (карта)

В столице затруднено движение / Фото: Коллаж: Сегодня
В пятницу, 28 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Также на дорогах образовались серьезные пробки.
Сайт "Сегодня" расскажет подробнее о ситуации на дорогах.
Что с транспортом
- Как сообщает пресс-служба "Киевпастранс", изменено движение автобусов №7 Львовская площадь по причине проведения ярмарки.
Движение автобусов №7 организовано до пл. Победы.
- Задерживается движение троллейбусов №17, 19 на ул. Курской – Воздухофлотской пр. по причине ДТП. На место вызвана полиция.
- Задерживается движение автобусов №75, 78 по с. Жуляны ул. Шевченко 70 по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Где пробки
На левом берегу столицы серьезные пробки образовались по Броварскому проспекту, а также на Харьковском шоссе. Небольшая тянучка на проспекте Николая Бажана. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
На правом берегу Киева движение затруднено по Большой Окружной, на улицах Вячеслава Черновола и Соборной, на проспектах Академика Глушкова, Курбаса и Лобановского.
На площади Победы ДТП.
На Бессарабской площади движение перекрыто.
Когда подорожает проезд в транспорте Киева
Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это только расчеты.
Реально проезд в транспорте Киева может подорожать для жителей столицы до 12 грн, если у них есть "Карточка киевлянина", а вот приезжим придется заплатить 20 грн.
Тему подорожания проезда в городском транспорте Киева закрыли еще в декабре прошлого года. Тогда уже планировали даже проводить общественные слушания по данному вопросу, но от идеи отказались.
Как пояснили нам источники в мэрии, тему подорожания проезда городские власти еще не поднимали в этом году, даже не обсуждали на заседаниях в мэрии.
"Как заявлял ранее городской голова Киева, стоимость проезда в столичном транспорте не будут поднимать до конца отопительного сезона", – пояснили нам в КГГА.
Как известно, отопительный сезон завершается в средине апреля.