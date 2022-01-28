У Києві знову транспортний колапс: як об'їхати затори (мапа)

У столиці утруднений рух / Фото: Колаж: Сьогодні
У п'ятницю, 28 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Також на дорогах утворилися серйозні затори.
Сайт "Сьогодні" розповість детальніше про ситуацію на дорогах.
Що з транспортом
- Як повідомляє пресслужба Київпастрансу, змінено рух автобусів №7 Львівська площа через проведення ярмарку.
Рух автобусів №7 організований до пл. Перемоги.
- Затримується рух тролейбусів № 17, 19 на вул. Курській – Повітрофлотському просп. з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
- Затримується рух автобусів № 75, 78 по с. Жуляни вул. Шевченка, 70, з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
Де затори
На лівому березі столиці серйозні затори утворилися на Броварському проспекті, а також на Харківському шосе. Невелика тягучка на проспекті Миколи Бажана. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.
На правому березі Києва рух утруднений Великою Окружною, на вулицях В'ячеслава Чорновола та Соборній, на проспектах Академіка Глушкова, Курбаса та Лобановського.
На площі Перемоги ДТП.
На Бессарабській площі рух перекрито.
Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва
Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки.
Реально проїзд у транспорті Києва може подорожчати для мешканців столиці до 12 грн, якщо у них є "Картка киянина", а ось приїжджим доведеться заплатити 20 грн.
Тему подорожчання проїзду у міському транспорті Києва закрили ще у грудні минулого року. Тоді вже планували навіть проводити громадські слухання щодо цього питання, але від ідеї відмовилися.
Як пояснили нам джерела в мерії, тему подорожчання проїзду міська влада ще не порушувала цього року, навіть не обговорювала на засіданнях у мерії.
"Як заявляв раніше міський голова Києва, вартість проїзду у столичному транспорті не порушуватимуть до кінця опалювального сезону", – пояснили нам у КМДА.
Як відомо, опалювальний сезон завершується у середині квітня.