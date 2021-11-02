В Киеве у больницы скорой помощи нашли труп мужчины

На месте происшествия работали следователи. Коллаж: "Сегодня"
Сегодня, 2 ноября, в Киеве на территории больницы скорой помощи работники муниципальной охраны обнаружили труп мужчины. Предварительная причина смерти – переохлаждение.
Об этом сообщает Муниципальная охрана Киева.
"Утром во время патрулирования наряд Муниципальной охраны обнаружил тело без признаков жизни. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следователи.
Женщина в Тернополе жила в квартире с мертвыми матерью и сестрой
Ранее мы сообщали, что в Тернополе женщина три недели прожила в одной квартире с мертвыми матерью и сестрой. Причины смерти двух женщин устанавливают.
Вызвали стражей порядка соседи, которые жаловались на неприятный запах из квартиры. Люди сообщили, что там живут три женщины, но в последнее время их не видно.
Сотрудники полиции, зайдя в квартиру, увидели на кровати тело матери 1943 года рождения и ее младшей пятидесятилетней дочери.
"По предварительной информации, женщины были мертвыми примерно 2-3 недели. Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила", – отметили в полиции.
Женщину бригада скорой доставила в больницу.
Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.
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